Scontro sul progetto stadio-clinica nel consiglio regionale di giovedì mattina. Con doppia bocciatura – una sponda maggioranza, l’altra dalle opposizioni – su due proposte di inserimento di altrettante mozioni per parlare della questione. Non ancora depositato il ricorso al Tar da parte della Regione. Intanto mercoledì si è tenuto l’incontro fra la presidente della Regione Stefania Proietti e la presidente della Ternana Calcio, Claudia Rizzo, proprio per parlare del progetto stadio-clinica, e lo stesso – salvo sorprese – avverrà il prossimo 4 novembre con l’atteso incontro fra la stessa Proietti e il sindaco e presidente della Provincia di Terni, Stefano Bandecchi.

A dare il là al confronto in consiglio regionale è stato il consigliere M5S Luca Simonetti che, in avvio di seduta, ha manifestato la volontà da parte della maggioranza di inserire all’ordine del giorno la discussione di una mozione. Stesso discorso per la minoranza con Laura Pernazza (Forza Italia). Poi l’immediata e lunga sospensione per capire se ci fosse la possibilità di trovare una via unitaria sull’argomento.

«Giusto e doveroso – l’esposizione di Maria Grazia Proietti del Pd a sostegno della mozione della maggioranza – che l’assemblea si confronti sul tema. Talvolta c’è stata una narrazione distorta e l’atto amministrativo legittimo è stato trasformato in una presunta contrapposizione territoriale. La mozione chiede di sostenere quanto fatto dalla giunta che, di fronte ad atti comunali potenzialmente in contrasto con le competenze regionali in ambito sanitario, ha scelto la via più corretta per la tutela della legalità. Non si tratta di una scelta politica, ma di un dovere istituzionale assunto dopo un approfondito parere dell’avvocatura regionale. La Regione ha agito correttamente e la città di Terni non è penalizzata, stiamo lavorando tutti insieme per migliorarla con investimenti e progetti concreti. La difesa della legalità non può mai essere letta come ostacolo allo sviluppo».

Enrico Melasecche (Lega) si è espresso invece per l’opposizione: «Siamo contrari all’atto perché è una presa in giro per Terni. Basta leggere il titolo ed il contenuto. Noi siamo favorevoli ad una coerenza di progetto e quindi all’atto votato da 20 consiglieri in Comune a Terni, i 6 contrari sono stati della sinistra. Abbiate il coraggio delle vostre azioni, ora dite che è il Comune che deve tirare fuori 40 milioni per fare lo stadio. Dove si trovano le risorse? Il ‘Liberati’ tra un anno sarà fradicio ed a causa del dissesto, la città paga le tasse più alte d’Italia. Il testo è da rivedere, è una vergogna». Cristian Betti (Pd) a questo punto ha chiesto un’altra sospensione – la prima era stata richiesta dalla Pernazza – per «rimettere la discussione su toni urbani, non stiamo dando un bello spettacolo né un servizio per Terni». La mozione verrà poi respinta con 11 favorevoli e 8 contrari.

Si passa poi al confronto sulla mozione presentata da Laura Pernazza: «A fronte di una mozione strumentale e premesse assurde, noi ne presentiamo una semplicissima. Che serve per impegnare la giunta affinché porti avanti il progetto senza se e senza ma nell’interesse della città di Terni e della comunità regionale. Il procedimento segua tutti i principi di legalità e nel rispetto delle normative vigenti. Andare a fare ricorso al Tar senza un minimo di rispetto istituzionale per il sindaco di Terni, oggi mi tocca persino difenderlo. Senza un procedimento di revisione o sanatoria. Questo era l’atteggiamento da tenere».

Dalla maggioranza è intervenuto Francesco Filipponi del Pd: «Abbiamo depositato un testo per una proposta che questa assemblea avrebbe potuto approvare per una trattazione urgente. Non avete dato – ha detto nei confronti della minoranza – la disponibilità di discutere la mozione. Oggi non permettete questo risultato. L’esito della conferenza di servizi 2022 è chiaro ai punti 4 e 5, ciò è accaduto con la legislatura Tesei e non con quella Proietti. La casa di cura non ha avuto assenso. Lei (riferito a Melasecche che aveva tirato in ballo il dissesto, ndR) fomenta continuamente in città nonostante gli appelli alla moderazione e tutti i giorni lo fa in modo irresponsabile, io ho avuto sempre rispetto per la sua persona. Spero ci sia un’altra occasione in questa aula per addivenire tutti ad un testo condiviso affinché si arrivi ad una soluzione». Anche questa mozione è stata bocciata (per l’iscrizione all’ordine del giorno occorre la maggioranza qualificata di due terzi dei presenti).

Melasecche ha poi replicato: «Il dissesto si è concluso formalmente ma nella sostanza i cittadini continuano a pagare le imposte più alte d’Italia. No ad attacchi personali di cui Filipponi si dovrebbe vergognare». Infine Nilo Arcudi (Tesei Presidente): «Mozione Pernazza era di buon senso. Filipponi ha espresso una sua visione, ma non può negare che a Terni si vive questa situazione con grande amarezza».

Le reazioni

«Una grave battuta d’arresto per gli interessi della città di Terni. Il centrodestra affossa la mozione urgente proposta dalla maggioranza»: lo affermano i consiglieri regionali di maggioranza Bianca Maria Tagliaferri, Letizia Michelini, Cristian Betti, Maria Grazia Proietti, Francesco Filipponi, Stefano Lisci, Luca Simonetti e Fabrizio Ricci. «Nel corso della seduta dell’assemblea legislativa – spiegano – il centrodestra ha respinto la mozione relativa al progetto stadio-clinica presentata dalla maggioranza, dimostrando una preoccupante chiusura verso la ricerca di soluzioni condivise. Il centrodestra si assume la grave responsabilità di aver bocciato l’inserimento urgente della mozione che mirava a risolvere il complesso problema nato intorno al progetto stadio-clinica. La destra si assume, di fatto, la responsabilità di votare contro un tema di così fondamentale importanza per il futuro del territorio. La mozione presentata dalla maggioranza chiedeva alla giunta l’impegno a proseguire con la massima determinazione l’azione intrapresa a tutela della comunità regionale, della legalità, del principio di imparzialità della pubblica amministrazione, nel rispetto delle competenze definite dal quadro costituzionale; a contrastare ogni tentativo di strumentalizzazione politica volto a disgregare la coesione territoriale, comunicando con chiarezza ai cittadini i motivi e i presupposti dell’azione intrapresa, a tutela dell’interesse pubblico e di tutti i soggetti coinvolti; a riaffermare la piena centralità del potenziamento dell’offerta sanitaria pubblica nella Provincia di Terni, garantendo in primo luogo il necessario supporto istituzionale per la rapida e concreta realizzazione del nuovo Ospedale di Terni con fondi pubblici, quale infrastruttura sanitaria primaria e punto di riferimento a servizio dell’intero territorio regionale; a perseguire un canale di dialogo istituzionale con il Comune di Terni per individuare, attraverso le corrette procedure, la piena fruibilità delle infrastrutture sportive della città, valutando ogni possibile azione e risorsa per il nuovo stadio ‘Liberati’; a garantire l’interesse legittimo della libera iniziativa privata, garantendo le opportunità d’investimento nel territorio, anche a supporto del pubblico, potendo accedere alle procedure di autorizzazione e accreditamento trasparenti e legittime, nel pieno rispetto della legge e della concorrenza, e in coerenza con i fabbisogni sanitari del territorio che saranno definiti dalla programmazione sanitaria regionale».

«Di fronte al diniego e all’ostruzionismo – proseguono i consiglieri di maggioranza – non restava scelta che rimandare la discussione, nel tentativo di cercare una sintesi che la città di Terni merita a tutela dei suoi interessi. Purtroppo, non è stato possibile. La destra ha respinto l’impegno a trovare una soluzione che superasse lo scontro territoriale. Con un gesto di incomprensibile rigidità, i consiglieri Melasecche e Pernazza hanno fatto saltare tutto, perdendo una grande occasione per addivenire a una sintesi tra le due proposte in campo. La proposta chiara e votabile all’unanimità dall’Assemblea, si poneva l’obiettivo di riaffermare la piena centralità del potenziamento dell’offerta sanitaria pubblica in Provincia di Terni, garantendo il supporto per la rapida realizzazione del nuovo oOspedale di Terni, e al contempo perseguendo un canale di dialogo istituzionale con il Comune per il nuovo stadio ‘Libero Liberati’. Proposta che la destra non ha voluto discutere, evitando così di dare una risposta univoca e costruttiva alla città di Terni. Questa destra spaccata e litigiosa non permette oggi di arrivare a una sintesi che sarebbe stata fondamentale e importante per il futuro di Terni, alimentando così strumentalizzazioni politiche invece di agire a tutela della legalità e dell’interesse pubblico».

Enrico Melasecche (Lega) all’attacco