di S.F.

Stadio-clinica e futuro Ternana terreno di scontro lunedì mattina in consiglio comunale a Terni in occasione dell’approvazione del Documento unico di programmazione 2026-2028 (sezione operativa). Così come in commissione, a salire in cattedra sono stati il consigliere Pd Leonardo Patalocco e il vicesindaco Riccardo Corridore.

IL NUOVO STADIO LIBERATI E LA GARANZIA FIDEJUSSORIA PER L’IMPORTO

Patalocco, parlando del Dup, ha indirizzato per un paio di minuti il focus su stadio-clinica: «Il soggetto pubblico – il riferimento al Comune, ndr – ha firmato la convenzione con un soggetto privato, la Stadium Spa». E quest’ultima «ha un socio di maggioranza che fa fatica a pagare gli stipendi ai propri dipendenti, mentre i due di minoranza hanno dichiarato di essere disinteressati alla Ternana. Per riapparire per firmare«, le parole di Patalocco sulla società di via della Bardesca ed i fratelli D’Alessandro. «Quali sono le garanzie per il soggetto pubblico se il privato non dovesse ottemperare a quanto richiesto?».

Poi la Ternana che, ha aggiunto Patalocco, «non può più essere oggetto di campagna elettorale. Ha avuto una gestione manageriale negativa anche a suo tempo, con l’attuale sindaco. Poi c’è stato l’alternarsi di soggetti che non hanno fatto bene. Molti cittadini hanno capito che in questa gestione il sindaco ha un ruolo molto importante, come da lui stesso ribadito: sta cercando acquirenti ed ha finanziato attraverso la Ternana Women. La cittadinanza identifica Bandecchi con la Ternana e visto che la Ternana è definibile come un fallimento manageriale, identifica Bandecchi con questo fallimento. Si faccia chiarezza quando si parla di Tenana», l’invito conclusivo.

Il vicesindaco non ha lasciato cadere la questione: «Invece di essere contenti, state smentendo chi in passato vi ha preceduto sui banchi del consiglio comunale», l’attacco ai Dem. «Il progetto è stato approvato, oggi tirate fuori una serie di dubbi fomentando i tifosi. Quando invece si tratta di un progetto sul quale si deve festeggiare per visione futuristica, nuovo stadio e nuovo punto di incontro con la piazza. Oltre alla possibilità di avere una clinica che, voi del Pd, avete consentito fossero solo a Perugia. Quando i consiglieri ternani vanno a Perugia tutti zitti e così perdete di vista la vostra città».

La replica è proseguita sulla Ternana: «Vi dovreste vergognare, siete degli untori. Il sindaco non solo ha salvato la squadra dalla cancellazione, ma sta facendo di tutto per trovare un acquirente. E voi dite è colpa di Bandecchi? Gli imprenditori ternani dove stanno? Tutti parlano. I contratti vecchi? Ricordo che fu ceduta la società con 3 milioni di liquidità. I contratti che fece Bandecchi sono estinti, Donnarumma è stato rinegoziato. Il progetto è l’opera pubblica nonché la riqualificazione urbanistica più importante». Ultima dichiarazione di Patalocco e storia, per ora, conclusa: «Siamo contenti di avere stadio nuovo, ma nel rispetto delle leggi. E il dubbio è legittimo se convenzione è stata firmata con un soggetto privato in difficoltà? Mi devo preoccupare del Comune e dei cittadini». Vedremo gli sviluppi.