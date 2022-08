Stadio-clinica Ternana, altro check: verifica assoggettabilità Via per i 1.262 parcheggi

di S.F.

Tra conferenza di servizi, verifiche Vas (Valutazione ambientale strategica) e Via (Valutazione di impatto ambientale) non se ne esce più. Un groviglio di documenti e check da portare avanti che prosegue per il maxi progetto Ternana legato al nuovo stadio ed alla clinica privata: la Regione giovedì ha avviato la verifica di assoggettabilità a Via per la realizzazione dei nuovi parcheggi.

La doppia opera

Tutto già noto a livello tecnico. D’altronde l’unico documento rilevante per la verifica Via è lo studio preliminare ambientale per il progetto di riqualificazione generale e la valorizzazione dello stadio Liberati. Gli interventi al centro dell’attenzione sono due: la demolizione e la ricostruzione dell’opera pubblica (l’impianto sportivo) e il progetto finalizzato al rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una casa di cura/clinica privata che, come ampiamente dibattuto nell’ultimo anno e mezzo, sarebbe la prima nel territorio provinciale di Terni: «La clinica – si legge nel documento – privata ha una sua autonomia funzionale con le relative dotazioni di parcheggio che in totale risultano essere 499 posti auto, perciò non ricadente nella disciplina di verifica di assoggettabilità a Via». In questo caso la partita è in mano ad Andrea Monsignori (dirigente del servizio sostenibilità ambientale, valutazioni e autorizzazioni ambientali) e Fabrizio Piergiovanni (responsabile della sezione valutazione di impatto ambientale).

Bene, questa è la premessa. La verifica di assoggettabilità a Via in questo caso è specifica per le opere riguardanti i parcheggi per l’opera pubblica (superiori a 500 posti e dunque serve questo step), sia per lo stadio che per quelli dell’area nel cimitero. In più per i posti «che si ricavano dal progetto di riorganizzazione del traffico su viale dello Stadio attualmente occupata dalla corsia di ingresso alla città. Nel nostro caso la dotazione di parcheggi necessari è pari a 977 posti auto a cui si aggiungono ulteriori 285 posti auto (di cui 110 nuovi) che il progetto di riorganizzazione del traffico su viale dello Stadio consente di ricavare anche nell’area attualmente occupata dalla corsia di ingresso alla città per un totale di 1.262 posti auto». Conclusioni: «Analizzando il contesto ambientale e sociale dei luoghi oggetto di progettazione emerge in particolar modo che le aree destinate a parcheggi sono attualmente in stato di conservazione sostanzialmente degradato. Saranno predisposti interventi di riqualificazione urbana volti alla mobilità dolce (pedonale e ciclabile) in un’ottica di sostenibilità complessiva sia ambientale che socio-economica». Intanto non risulta ancora esserci la seconda convocazione della conferenza di servizi in Regione: si attende l’esito della Vas, più volte tirata in ballo nelle ultime settimane. Il Rup è l’ingegnere Paolo Gattini. Un discreto intreccio tra Terni e Perugia. Nel contempo – a proposito di stadio – si cerca di sistemare per tempo la situazione del manto erboso del Liberati che, rispetto alle scorse estati, è in condizioni ancor più critiche. Con tanto di possibile rizollatura completa.