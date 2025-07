di Giovanni Cardarello

«Ora che al governo dell’Umbria c’è stato un cambio di passo, esiste la disponibilità su studio e progetto dell’hub dei treni veloci a Rigutino (Arezzo)». Parole del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, riportate dal quotidiano ‘La Nazione‘. Frasi molto nette e chiare che riaprono un tema particolarmente sentito in Umbria, quello dell’alta velocità e della possibilità per il territorio di intercettare la linea direttissima verso Roma e verso Firenze (e Milano).

Parliamo della creazione di una specifica stazione non distante da Perugia, concepita per essere un hub strategico per una vasta area che comprende parti dell’Umbria e della Toscana centro-meridionale, servendo in potenza una popolazione di quasi 1,5 milioni di persone.

Il dibattito prevede due opzioni. Una è Creti, in Valdichiana, in provincia di Arezzo, ipotesi caldeggiata dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini supportato da Comune di Siena, Comune di Cortona e RFI. L’altra è Rigutino, frazione del Comune di Arezzo, spinta dall’amministrazione cittadina e, da oggi, ufficialmente dal presidente della Regione Toscana. «Siamo pronti a siglare il protocollo di intesa con la Regione Umbria – spiega a ‘La Nazione‘ Giani -, noi mettiamo le risorse che possono consentire di sviluppare e rendere più efficienti i collegamenti con Rigutino».

E spiega come. «Il nostro impegno sarà concentrato sulla bretella alla Sr 71 a Camucia fino alla realizzazione della variante di Castiglion Fiorentino che si collega alla via di grande comunicazione direttamente su Rigutino, consentendo agli umbri di raggiungere la stazione in 4 minuti». Sottolineando che «già il tratto da Castiglion del Lago a Camucia è in corso di realizzazione e sarà inaugurato entro la fine dell’anno. L’altro tratto è quello che da Camucia porta alla variante di Castiglion Fiorentino e complessivamente quello da Castiglion del Lago a Rigutino: ci impegniamo a prevederlo nella pianificazione strutturale della Regione».

I passaggi formali prevedono la firma del patto tra Giani, che lo propone, e la Proietti – la presidente della Regione Umbria – che avrebbe già dato disponibilità. Una missione a Roma per modificare la scelta di Creti (peraltro caldeggiata dalla precedente giunta regionale di centrodestra guidata da Donatella Tesei). La macchina si è messa in moto, lo scontro politico è già prevedibile, la sostanza è che, siano Creti o Rigutino, l’Umbria possa intercettare l’alta velocità.