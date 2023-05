‘Stima e riconoscenza’ per chi a Stroncone ha salvato il 13enne Tom dai rottweiler

Si è tenuta sabato pomeriggio, nella sala consiliare del Comune di Stroncone, la cerimonia di ringraziamento per quei cittadini che lo scorso 14 gennaio hanno coraggiosamente soccorso e salvato il giovane Tom, durante l’aggressione subita da parte di alcuni cani in località Madonna del Colle. Il sindaco Giuseppe Malvetani, insieme all’amministrazione comunale e alla presenza del comandante della stazione carabinieri di Stroncone, Antonino Zito, ha voluto simbolicamente ringraziare tutti con la consegna di un attestato di ‘stima e riconoscenza’. «L’intervento di questi coraggiosi cittadini – spiega l’amministrazione in una nota – è stato determinante per il salvataggio del 13enne che, a seguito dell’aggressione, ha riportato gravi lesioni, dovendo poi affrontare un lungo e complesso periodo di recupero. Oggi Tom sta bene e, accompagnato dai suoi genitori, ha ricevuto anche lui un attestato di stima da parte del sindaco, per lo spirito e la determinazione con cui ha affrontato la situazione ed il lungo recupero». Al suo fianco tutti coloro che erano intervenuti prontamente e che hanno ricevuto l’attestato dal sindaco «per averlo soccorso coraggiosamente, incuranti della loro incolumità e del pericolo». Gli attestati sono stati consegnati a Marco Capotosti, Michele Carraro, Alessio Filistini, Mauro Filistini, Roberto Fioramonti (poliziotto in servizio all’istituto per sovrintendenti della poolizia di Stato di Spoleto), Daniele Mangialaio, Alessandro Merli e Leonardo Montineri. «Preziosi esempi di coraggio ed altruismo per l’intera comunità».

LE FOTO