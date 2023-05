Storia, eventi, cultura e taverne: torna Ocriculum a Otricoli

Eventi, spettacolo e tabernae per gustare gli antichi sapori della cucina romana. E non solo: l’area archeologica di Otricoli è pronta ad ospitare la X edizione di ‘Ocriculum AD 168’, in programma dal 26 al 28 maggio. L’evento è stato presentato mercoledì mattina in Provincia.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Cosa è previsto

«Nell’arco delle tre giornate ai visitatori – spiega l’organizzazione – è offerto uno speciale viaggio nel tempo e nello spazio, una sorta di viaggio dove ‘il tempo non fugge …non qui, non ora …’ attraverso la ricostruzione di una Porta Romana con cambio valuta, il Castrum militare della XVI Legio Flavia e di altre Legioni amiche, un mercato storico, diverse tabernae per gustare gli antichi sapori della cucina romana, un excubitorium, il posto di guardia dei vigiles urbani; la ricostruzione della ‘giornata tipo’ di bambini e ragazzi dell’epoca, l’esecuzione dal vivo di musiche, danze ed esercizi ginnici e le risate dei saltatores; le simulazioni di ludi gladiatorii, la rievocazione della vita frenetica che animava uno dei maggiori porti sul Tevere, il cosiddetto Porto dell’Olio, la rievocazione di riti religiosi, cerimonie pubbliche e private, sfilate di legionari e processioni di civili». L’area archeologia è una delle più estese dell’Italia centrale con i suoi 36 ettari. Alla sua valorizzazione contribuisce dal 2012 l’Associazione culturale Ocriculum – la presidente è Agnese Nunzi – anche attraverso la rievocazione storica in partenza a fine maggio che la riportano ai tempi dell’imperatore Marco Aurelio.