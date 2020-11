Strada di Carone «al buio da due giorni»

La protesta giunge da Terni e in particolare da strada di Carone dove, a seguito del temporale di lunedì 16 novembre, l’illuminazione pubblica è ‘saltata’. «E da quel giorno – denuncia una residente – ho provato decine di volte a chiamare il numero dell’emergenza elettrica di Asm ma senza mai riuscire a parlare con nessuno. Fra l’altro mi risulta che dai sistemi automatici, dovrebbero comunque essere al corrente della problematica. Solo che finora, a due giorni e più di distanza dal blackout, non è stata risolta». Da qui la richiesta di ripristinare l’illuminazione pubblica in una zona periferica della città, quasi aperta campagna, dove evidentemente c’è anche un elemento di sicurezza in ballo.

