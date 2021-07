Strada La Castagna: «D’estate aumentano i disagi e la sicurezza»

Sono ancora in attesa di risposte i residenti di Cecalocco e Battiferro da parte del Comune di Terni a seguito delle diverse richieste di intervento «di pulizia in strada La Castagna da sassi e vegetazione che rendono pericolosa la circolazione, sia in termini di danni ai pneumatici, che di visibilità e larghezza della carreggiata».

D’estate aumentano i disagi

Questo intervento, ricordano, «è già stato richiesto all’amministrazione comunale a titolo verbale da parte di alcuni residenti, anche all’assessore Ceccotti, senza alcun esito. La sicurezza di strada La Castagna, diminuisce dal mese di giugno sopratutto per l’aumento di traffico veicolare perché nel periodo estivo aumentano i domiciliati. L’8 febbraio 2021 abbiamo consegnato al Comune di Terni una petizione ‘Richiesta urgente allargamento parcheggio località Cecalocco’, sostenuta da numerosi domiciliati e residenti, alla quale non è mai seguita alcuna risposta ufficiale. Chiediamo, ancora una volta, risposte urgenti, auspicando la possibilità di un prossimo inizio dei lavori anche volti ad allargare il parcheggio del paese».

LA PETIZIONE