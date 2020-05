Stradale Orvieto, la famiglia aiutata: «Per sempre nel cuore»

Una e-mail semplicemente per ringraziare e per affermare che la polizia Stradale – in particolare quella di Orvieto (Terni) – sarà per sempre nei loro cuori. Ad inviarla, martedì mattina agli uffici Polstrada di Orvieto, è stata la famiglia che lo scorso 26 aprile era stata individuata in difficoltà nell’area di servizio Fabro Est dell’A1, perché senza più i soldi per proseguire il proprio viaggio della speranza in Trentino, per far curare la più grande delle due figlie. Gli ‘angeli della strada’ in divisa si erano mossi a compassione e, di fronte alle lacrime anche del padre di famiglia, rimasto senza lavoro, avevano raccolto i soldi necessari per rifocillare la famiglia e consentirle, con il pieno di carburante, di proseguire il viaggio legato alla necessità di visite e cure oncologiche per la piccola. «Credo che per un poliziotto – afferma Stefano Spagnoli – non esista remunerazione più ricca di queste parole».

Condividi questo articolo su