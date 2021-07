Strage via D’Amelio, morte Emanuela Loi: il ricordo a Terni

Terni non dimentica la strage di via D’Amelio che, il 19 luglio del 1992, costò la vita al magistrato Paolo Borsellino. Lunedì mattina il questore della provincia Bruno Failla, insieme alla dirigente della polizia Stradale di Terni Luciana Giorgi, all’associazione nazionale polizia di Stato Anps e alle associazioni Libera Umbria e Myricae ha deposto dei fiori al parco viale Trento intitolato ad Emanuela Loi, l’agente di scorta che perse la vita – la prima donna in Italia a morire in tale veste in quella circostanza a soli 24 anni.

