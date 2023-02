Stroncato da malore fatale, muore in strada

Tragedia nella prima mattinata di venerdì a Magione (Perugia), nei pressi del palasport, in via della Libertà. Un uomo di 54 anni – M.B. le sue iniziali – è morto a causa di un malore accusato mentre si trovava in strada. Immediati i soccorsi da parte della polizia Locale di Magione e degli operatori del 118, che hanno tentato di rianimarlo. Purtroppo però per il 54enne, molto conosciuto nella zona, non c’è stato nulla da fare. Agli accertamenti ha fatto poi seguito il trasferimento della salma in obitorio. L’accaduto è stato portato all’attenzione dell’autorità giudiziaria ma non ci sono dubbi sulle cause naturali del decesso.

Articolo in aggiornamento