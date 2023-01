Stroncone: 12enne aggredito da un cane

L’aggressione, perché tale è stata, si è consumata sabato pomeriggio poco prima delle ore 17, in zona Madonna del Colle a Stroncone. Un ragazzino di circa 12 anni, residente a Stroncone con la propria famiglia, stava camminando lungo la strada con alcuni amici quando dal cancello di un’abitazione privata sono usciti fuori tre cani, sembra un maschio e due femmine di rottweiler. I ragazzi, spaventati di fronte all’aggressività degli animali e al possibile rischio, sono fuggiti ma il 12enne è stato raggiunto dal maschio che lo ha gettato a terra e aggredito a morsi. Il ragazzino avrebbe cercato di difendersi cone possibile e in suo soccorso sono intervenute alcune persone residenti e presenti in zona, richiamate dalle urla e che, per scacciare l’animale, avrebbe usato bastoni e altri arnesi. Alla fine – e sono stati momenti di vero terrore – il 12enne è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale a Terni, in ‘codice giallo’. Avrebbe riportato la frattura di una spalla e ferite serie al braccio con cui ha cercato di coprirsi dalla foga del rottweiler. Sul posto si sono portati anche i carabinieri di Stroncone che hanno avviato le prime indagini sull’accaduto. Sotto la lente anche e soprattutto gli aspetti relativi alla custodia degli animali usciti dalla recinzione.

