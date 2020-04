Stroncone, addio a Giovanni Angeletti

Cordoglio a Stroncone (Terni) per la scomparsa improvvisa, avvenuta domenica sera, di Giovanni Angeletti, per anni al servizio del Comune come agente della polizia Locale, in pensione da pochi mesi. Ad esprimere il dolore della comunità è, via Facebook, il sindaco Giuseppe Malvetani: «Una scomparsa che lascia il paese sgomento e addolorato. Non potendo neanche, a causa di questa emergenza, dargli l’estremo saluto di persona, desidero farlo qui, come sindaco e a nome di tutta l’amministrazione comunale. Grazie ancora Giovanni per quanto hai fatto, che la terra ti sia lieve. Ai familiari e a tutti i suoi cari, le nostre più sentite ed affettuose condoglianze».

