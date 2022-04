Stroncone, bisticcio sui rifiuti a Vascigliano: il Consiglio di Stato cambia la storia

Falzarano srl vs Comune di Stroncone per l’ordinanza del sindaco Giuseppe Malvetani, entra in azione il Consiglio di Stato. Ribaltando l’esito del giudizio di I grado per quel che concerne l’istanza cautelare avanzata dalla società: c’è la riforma dell’ordinanza del Tar Umbria che aveva respinto il tentativo della ricorrente.

Stop ordinanza

La Falzarano – difesa dall’avvocato Patrizia Bececco – ha impugnato l’ordinanza del 29 novembre 2021 che prevede di «provvedere con urgenza, e comunque non oltre trenta giorni dalla notifica, alla rimozione, al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti presenti all’interno dell’immobile di proprietà della società», in zona Vascigliano. Con ripristino dello stato dei luoghi e la messa in atto di tutto ciò che occorre per l’abbandono incontrollato dei rifiuti. Il Tar Umbria ha respinto l’istanza di sospensiva della società, quindi il provvedimento odierno della IV sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato: «Considerato – si legge – nell’ordinanza a firma Ermanno De Francisco – che non pare implausibile la sussistenza dei dedotti vizi di difetto istruttoria, e conseguentemente di motivazione, sulla correttezza della qualificazione in termini di rifiuti del materiale controverso, circostanza questa che quantomeno necessita di un più adeguato approfondimento nel merito da parte del giudice di primo grado», il CdS, in riforma dell’atto impugnato, ha accolto l’istanza cautelare. Il Comune di Stroncone – a seguire l’iter per l’amministrazione è Antonio De Angelis – è stato condannato a rifondere alla Falzarano 1.500 euro le spese per il doppio grado cautelare. Ora ci sarà il giudizio di merito al Tar.