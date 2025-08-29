Sono in corso indagini da parte del Nucleo investigativo antincendi per risalire alle cause del rogo che, divampato nel primo pomeriggio di venerdì, ha seriamente danneggiato un locale pubblico – night club – che si trova a Stroncone, in via San Francesco. Secondo quanto appreso, i danni riportati dalla struttura sono importanti. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, intervenuti anche con un’autoscala. La viabilità su quel tratto di strada è stata temporaneamente interrotta dalle forze dell’ordine per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Come detto, le indagini sono in corso, appena iniziate, e valutano ogni possibile ipotesi. Il locale era stato chiuso dal questore di Terni a fine luglio, per 15 giorni, a seguito dell’applicazione dell’articolo 100 del Tulps per presenza di soggetti pregiudicati.