Stroncone celebra il 20° anniversario della strage di Nassiriya

LE FOTO

Sentita cerimonia, sabato in quel di Stroncone, per commemorare il 20° anniversario della strage di Nassiriya. La cerimonia è stata organizzata dalla locale sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri ed ha visto la partecipazione, oltre che delle istituzioni locali, in testa il sindaco Giuseppe Malvetani, degli alunni della classe 4°A della scuola elementare di Stroncone. La riflessione su quanto accaduta è stata profondamente espressa dagli elaborati degli studenti che hanno aderito all’iniziativa e il socio simpatizzante dell’ANC di Stroncone, Alessandro Agostini, ha regalato la bandiera italiana alla sezione.