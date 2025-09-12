Incidente stradale nella prima serata di venerdì a Stroncone (Termi), in vocabolo San Lorenzo – di fronte alla macelleria Contessa – lungo la strada provinciale 65.

A scontrarsi frontalmente sono state due autovetture, una Toyota Yaris e una Peugeot. Quattro le persone rimaste ferite e trasportate all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni dagli operatori del 118, tutte coscienti e in ‘codice rosso’. Si tratta di un uomo di 60 anni (B.G. le sue iniziali) e tre donne di 63 (M.N.), 59 (M.M.) e 57 anni (M.B.).

Da quanto appreso, le lesioni più serie riguarderebbero due dei quattro coinvolti che, comunque, non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, sono intervenuti i carabinieri e il tratto stradale è rimasto chiuso per il tempo necessario alle operazioni. Con loro, i vigili del fuoco di Terni per i soccorsi e la messa in sicurezza.