I carabinieri forestali di Stroncone hanno identificato – e sanzionato – un uomo e una donna, responsabili di aver abbandonato, nei giorni scorsi, rifiuti indifferenziati lungo una strada di campagna, nei pressi di un bosco. L’identificazione è avvenuta grazie alle immagini di impianti di videosorveglianza presenti nell’area, già teatro di episodi analoghi in passato.

«Le immagini – spiega una nota dei carabinieri forestali – hanno documentato il momento in cui le due persone hanno scaricato dal proprio veicolo diversi sacchi contenenti rifiuti indifferenziati. Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, pari a 4.500 euro comminata a ciascuno dei trasgressori, è stata applicata anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per 2 mesi, prevista dalla nuova normativa per chi utilizza veicoli a motore per il trasporto e l’abbandono illecito di rifiuti». Sempre l’Arma precisa che «il trasgressore ha adempiuto al pagamento in sede amministrativa della sanzione pecuniaria, ottenendo così l’estinzione del reato a suo carico».