Cinquant’anni di matrimonio, ovvero le ‘nozze d’oro’: l’importante traguardo è stato festeggiato domenica 14 settembre a Stroncone (Terni) da Ornella Leonardi ed Emilio Vittori. Una vita insieme tra lavoro, famiglia e fede. La giornata si è aperta con la celebrazione religiosa, officiata da padre Massimo nel sacro speco di San Francesco, a Stroncone. Poi la festa con tutti i familiari e gli amici che hanno condiviso con loro, con affetto e sincera commozione, un giorno che resterà nel cuore di tutti.

