Stroncone, si bisticcia sul parcheggio: «Discarica autorizzata?»

«Da area di emergenza per l’attesa dei soccorsi a discarica autorizzata?». È ciò che si chiede il gruppo Insieme per Cambiare in consiglio a Stroncone in merito al parcheggio San Liberatore: «È difficile immaginare – sottolinea il gruppo – che l’amministrazione comunale non abbia notato un cumulo di detriti di tale entità il quale da tempo occupa gran parte del parcheggio, indicato con tanto di cartello come area di emergenza per l’attesa dei soccorsi, così individuata dal Comune di Stroncone, Provincia di Terni e Protezione Civile. Non ci sorprende invece, che non l’abbia notato la minoranza ed in modo particolare la più copiosa compagine Prima Stroncone, apparsa fin dall’inizio della consigliatura alquanto quiescente». Da qui scatta l’input per il sindaco Giuseppe Malvetani affinché intervenga a stretto giro.

