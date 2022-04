Stroncone: Unicef e Amatori Podistica Terni ancora insieme per l’Ucraina

Sport, natura, amicizia e solidarietà. Queste le parole chiave che caratterizzeranno l’evento che si terrà domenica 1 maggio ai Prati di Stroncone, ‘La Camminata Unicef per la pace & per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza’ a cura di Unicef e dell’Amatori Podistica Terni: coinvolte famiglie, bambini, appassionati dello sport e della natura con la partecipazione delle famiglie ucraine in una giornata di sensibilizzazione ambientale e solidarietà.

L’EVENTO AL CAMPOSCUOLA

A parlare di ciò che accadrà è il vicesindaco e assessore allo sviluppo economico dell’amministrazione di Stroncone, Alessandro Liorni: «Non potevamo non accogliere con entusiasmo nel nostro Comune quest’iniziativa promossa da Unicef e dall’Amatori Podistica Terni, un’importante evento che darà inizio della stagione estiva ai Prati di Stroncone, mèta che negli ultimi anni, nonostante la situazione epidemiologica, ha visto un notevole incremento di visitatori, amanti della natura, del relax, e dello sport all’aria aperta». «Abbiamo esteso l’invito – le parole dell’assessore a scuola e cultura Annalisa Spezzi – a questa giornata di festa a tutti i bambini e ragazzi delle scuole di Stroncone, che con le loro famiglie potranno essere coinvolti in giochi ed iniziative volte alla solidarietà ed alla sensibilizzazione ambientale, anche con letture bilingue all’aria aperta, grazie anche alla collaborazione con l’Associazione Viaggiando nel tempo». Il via è previsto alle 9.30 con il raduno dei partecipanti al parco giochi dei Prati, quindi spazio alla camminata, al pranzo al sacco e, dalle 14 alle 17, attività ludiche per i più piccoli. Per info e partecipazione è possibile contattare Simona Tolomei dell’Apt al 391 3809781 e Denise Borzacchini dell’Unicef al 351 6205085.