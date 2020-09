Suarez alla Juventus passa per Perugia

Bei tempi quando la Juventus veniva a Perugia a giocarsi gli scudetti. E un paio di volte li ha pure persi. Ora i bianconeri scenderanno nel capoluogo umbro ma non si fermeranno al Curi bensì a Palazzo Gallenga, sede dell’università per Stranieri.

Esame già giovedì?

È lì infatti – come riporta La Gazzetta dello Sport in prima pagina – che Luis Suarez, centravanti del Barcellona, dovrebbe sostenere l’esame di lingua utile ad acquisire passaporto italiano e poter essere tesserato dai bianconeri. L’agenzia Asi si spinge oltre, ipotizzando pure giorno e ora della discussione: giovedì 17 alle 10. Dopodiché tutto sarebbe in discesa per l’accordo col pistolero uruguaiano, che nell’ex squadra di Sarri (ora allenata da Andrea Pirlo) prenderebbe il posto di Higuain, volato negli Usa.

Storie di un altro calcio. Il Perugia, ora, ha altro cui pensare: sabato c’è l’amichevole con la Fermana poi i calendari di Lega Pro.

Foto in evidenza: fotomontaggio Tuttosport.it