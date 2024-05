Subbuteo: Belloni e Mattiangeli da medaglia al Major di Bologna

Umbri protagonisti al Major internazionale di Bologna 2024 di calcio da tavolo, facente parte del FISTF Tour e svoltosi presso la location del Palarecord del centro universitario bolognese. Nella competizione individuale nella categoria Veteran (over 50) che vedeva iscritti 48 atleti, la vittoria è andata al perugino Fabio Belloni mentre il terzo posto è stato conquistato dal ternano Francesco Mattiangeli. Dopo aver superato i gironi eliminatori, Belloni ha eliminato negli ottavi di finale Francesco Quattrini per 2 a 1, nei quarti di finale Massimilano Croatti ai tiri piazzati, in semifinale il maltese Charlie Aqulina per 3 a 1 ed finale Pasquale Torano ai tiri piazzati (3-3 in partita). Mattiangeli invece ha superato negli ottavi di finale l’inglese Darren Clarck (4-1), nei quarti di finale Claudio Dogali (2-1) per poi arrendersi in semifinale a Pasquale Torano, dopo aver lungamente condotto l’incontro, per 2 a 1. Buona per Mattiangeli anche la prestazione nella competizione a squadre dove con i Bologna Tigers ha raggiunto i quarti di finale; il torneo se lo sono aggiudicato gli Eagles Napoli. Alla competizione nelle varie categorie erano presenti circa 150 atleti e 24 squadre provenienti da Italia, Austria, Inghilterra, Grecia e Malta e Portogallo. Primo titolo a Bologna per Fabio Belloni che vanta anche un titolo a squadre nel 2013 mentre Francesco Mattiangeli ha vinto in passato due volte la gara individuale nel Veteran, nel 2012 e nel 2014, e due volte quella a squadre, nel 2005 e nel 2013.

