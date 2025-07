Gli umbri Francesco Mattiangeli (Terni) e Cesare Santanicchia (Perugia) rappresenteranno l’Italia ai prossimi campionati europei Fisct di calcio da tavolo, in programma il 20 e 21 settembre prossimi a Malta. Competeranno nella categoria Veteran (over 50) sia nella gara individuaale che in quella a squadre dove saranno insieme a Massimo Bolognino, Gianfranco Calonico, Patrizio Lazzaretti e Pasquale Torano.

Il ternano Francesco Mattiangeli vanta tre titoli europei a squadre (un Open e due Veteran) nonché due titoli mondiali Veteran individuali e 17 a squadre tra Open e Veteran. Cesare Santanicchia ha vinto 2 titoli mondiali Veteran a squadre ed entrambi sono campioni mondiali in carica, titolo a squadre conquistato lo scorso anno a Tunbridge Wells (Inghilterra).

Gli Europei si svolgono dal 2019 con cadenza biennale. Mattiangeli è attualmente numero 1 del ranking Italia e numero 10 del mondo mentre Santanicchia in stagione ha vinto la Coppa Italia Veteran e si è classificato terzo ai campionati italiani. L’obiettivo per entrambi è di vincere il titolo a squadre, dove l’Italia è campione in carica (2023 a Gibilterra), e di ben figurare nell’individuale.