Subbuteo, team Umbria di scena ai campionati italiani

Cesare Santanicchia (campione italiano in carica e capitano del gruppo), Pierluigi Signoretti, Stefano Flamini, Marco Perotti e Stefano De Francesco. Sono loro a comporre il team Umbria che, sabato 13 genanio, sarà protagonista a Reggio Emilia per i campionati italiani per il trofeo delle regioni. L’organizzazione è della Fisct Italia e la squadra umbra si presenterà all’appuntamento con la squadra di subbuteo tradizionale e le partite si svolgeranno su quattro campi; sarà possibile vedere la competizione sulla pagina Facebook Fisct live e sul canale youtube Subbuteo stars.

