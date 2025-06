Domenica 22 giugno, presso lo stadio Olimpico di Roma-tibuna Gold Monte Mario, si è svolta la quarta edizione del campionato nazionale di Subbuteo ‘Zeugo’, disputato con materiali monomarca ed organizzato dall’ente di promozione sportiva Opes Italia nella persona di Mauro Simonazzi e sotto l’egida della Fisct. Al via 48 partecipanti provenienti da varie parti d’Italia, suddivisi in 12 gironi.

Bene tutti i ternani. Francesco Mattiangeli si è classificato terzo assoluto nel tabellone Platinum riservato ai vincitori dei gironi: dopo un percorso netto frutto di cinque vittorie, si è fermato in semifinale contro Filippo Filippella di Aosta. Vittoria di Marco Perotti su Federico Mattiangeli (3-2 dopo i tempi supplementari) nel tabellone Gold riservato ai secondi classificati dei gironi eliminatori e terzo posto per Alessandro Arca per un podio tutto ‘rossoverde’.

In concomitanza con il campionato si è svolta anche la cerimonia della consegna degli Oscar del Subbuteo 2024 riservati a coloro che si sono distinti nella disciplina. uno di questi è stato stato consegnato a Francesco Mattiangeli per la vittoria ai campionati italiani individuali Veteran e per il titolo mondiale a squadre Veteran conquistato con l’Italia a Tunbridge Wells (Inghilterra).

