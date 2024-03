Subbuteo tradizionale: Mattiangeli è il nuovo campione regionale

L’avvocato ternano Francesco Mattiangeli ha vinto il campionato regionale di Subbuteo tradizionale (repliche materiali anni ’70) svoltosi sabato 9 marzo a Perugia e la cui prima edizione risale al 1974. Il torneo vedeva al via i migliori della regione e Mattiangeli, dopo aver superato il proprio girone eliminatorio – pareggiando per 1-1 con il perugino e campione d’Italia della specialità Cesare Santanicchia e vincendo per 3-0 con il ternano Marco Perotti giunto poi 5° – ha eliminato in semifinale Pierluigi Signoretti di Cannara. La finalissima lo ha messo di fronte a Stefano Flamini di Perugia e Mattiangeli è riuscito a vincere con un netto 5 a 2. Particolarmente soddisfatto l’avvocato ternano, che non partiva tra i favoriti, a fronte dell’ottimo tasso tecnico della manifestazione nella quale erano presenti tutti gli specialisti della disciplina ed i componenti della squadra che a gennaio si è aggiudicata il Trofeo delle Regioni.

Condividi questo articolo su