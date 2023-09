Suggestione ‘crono’ Foligno-Perugia per il Giro d’Italia 2024

Un sogno per mezza Umbria, volàno per l’immagine e il turismo di una delle zone più belle della regione e d’Italia, ricca di arte, storia, natura, cultura, significati. Il sogno si chiama ‘cronometro Foligno-Perugia’ e riguarda il Giro d’Italia 2024. A lanciare la suggestione è Luca Benedetti sul quodiano Il Messagero Umbria. Un percorso contro il tempo attraverso centri come Foligno, Spello, Assisi, Perugia e, soprattutto, lungo un asse che è il cuore stesso del cuore verde d’Italia. E che potrebbe transitare non lungo la superstrada, ma su un percorso ben più affascinante e breve, in linea con le esigenze di squadre, ciclisti e organizzazione. Il velo dalla prossima edizione della corsa rosa verrà tolto il 13 ottobre in quel di Trento. I contatti con Rcs sarebbero a buon punto: che sia la volta buona?

