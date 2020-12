«Sulla ‘Tre Valli’ passi avanti importanti»

«Un progetto che per il nostro territorio potrebbe fare la differenza». Lo afferma il sindaco di Acquasparta (Terni), Giovanni Montani, a proposito dell’annuncio fatto dall’assessore regionale alle infrastrutture Enrico Melasecche sulla realizzazione della strada ‘Tre Valli’. «Ringrazio l’assessore e la Regione per questa decisione di grandissima importanza per Acquasparta e per l’Umbria – commenta Montani -. Da informazioni regionali, nei prossimi due mesi verrà adeguato il vecchio progetto e in parallelo saranno avviate le indagini geognostiche per il tratto che va da Firenzuola a Madonna di Baiano».

«Sulla strada giusta dopo tanta attesa»

«Tra febbraio e marzo – prosegue il primo cittadino – verrà trasmesso il progetto definitivo al ministero delle Infrastrutture per l’approvazione. Nel piano della Regione Umbria è previsto che, entro la fine dell’estate 2021, il progetto esecutivo sarà consegnato e verrà chiesto il finanziamento per l’appalto. Si tratta di un tracciato a due corsie e gli interventi principali interesseranno la costruzione di due gallerie artificiali e due viadotti». Nella seconda parte del 2021 verrà chiesto il finanziamento per l’ultima parte che collegherà il tracciato già esistente ad Acquasparta. «Ci auguriamo davvero che, finalmente, dopo tanti anni in cui abbiamo lottato e lavorato per vedere compiuta un’opera di così grande importanza, potremmo finalmente goderne i risultati», conclude Montani.