Suonano, pensa siano amici ma è la polizia. Trovato con droga e oggetti rubati

Il campanello è suonato alle 8 del mattino: il padrone di casa, convinto che fossero suoi amici, ha aperto la porta – l’abitazione si trova nel centro storico di Perugia – e invece erano gli agenti della squadra Volante. Una ‘visita’ in attesa, motivata dallo strano viavai registrato dalle forze dell’ordine attorno all’abitazione. Tanto inattesa che in casa c’era uno spinello pronto che l’uomo – 45enne italiano – si stava per accendere. E poi tanti oggetti risultati rubati.

La perquisizione

La perquisizione domiciliare della polizia ha consentito di trovare due computer, un paio di auricolari, una videocamera, diversi capi di abbigliamento, una katana e un machete. Oltre a questi oggetti, tutti rubati, in casa c’erano un flcone di metadone con l’etichetta abrasa e un involucro di carta stagnola con dentro dell’eroina. Per il 45enne è scattata la denuncia per ricettazione e parte della refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.