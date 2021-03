Super rimonta Gubbio, Perugia ko 3-2. Signorini, dedica al papà

È terminato il derby del ‘Barbetti’ tra il Gubbio ed il Perugia. Match subito in discesa per i ragazzi di Caserta: al 3′ minuto è Murano a sbloccare l’incontro dopo un precedente intervento di Zamarion. Sounas e compagni sono riusciti a mantenere il vantaggio fino al termine del primo tempo, poi la clamorosa rimonta dei rossoblù nel secondo tempo grazie ad una doppietta dell’ex Ternana Andrea Signorini: 2-1 ad un quarto d’ora dalla conclusione. A chiudere la storia ci ha pensato Pellegrini nelle battute conclusive: Fulignati ancora ko. Finisce 3-2 con il gol in chiusura di Angella, tardivo per sperare di riprendere Malaccari e compagni. Brutto passo falso per la squadra di Caserta in una giornata che ha visto le vittorie di Padova e Südtirol. Grande soddisfazione invece per il gruppo di Torrente, con mirino puntato sul posizionamento playoff.

Cortei per le strade di Gubbio per questa prima storica vittoria nel derby. Signorini, commosso a fine gara, dedica la doppietta al padre: «Oggi sarebbe stato il suo compleanno».

Caserta: «Sarà dura riprendersi»

Le formazioni iniziali

Gubbio: Zamarion; Formiconi, Uggè, Signorini, Ferrini; Sainz-Maza, Megelaitis, Malaccari; Pasquato; Pellegrini, Fedato. A disposizione: Savelloni, Sdaigui, Muñoz, Serena, Sorbelli, Hamlili, Elisei, Cinaglia, Ingrosso, De Silvestro. Allenatore: Torrente

Perugia: Fulignati; Elia, Angella, Vanbaleghem, Favalli; Kouan, Moscati, Sounas; Minesso; Murano, Melchiorri. A disposizione: Bocci, Minelli, Di Noia, Lunghi, Darini, Cancellotti, Burrai, Angori, Vano, Bianchimano. Allenatore: Caserta

Arbitro: Gianpiero Miele di Nola

Reti: 69′ Signorini e 74′ Signorini, 87′ Pellegrini (G); 3′ Murano, 90+1′ Angella (P)