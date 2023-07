Superbike, Petrucci ancora on fire: serie di sorpassi e 2° posto

Piace e non poco il circuito di Most, in Repubblica Ceca, a Danilo Petrucci. Dopo il podio in rimonta di sabato in gara1, il ducatista ternano del Barni Racing Team ha concesso il bis nella sfida domenicale grazie ad una serie – era partito dall’8° piazza – di sorpassi, l’ultimo a pochi metri dalla bandiera a scacchi su Jonathan Rea. Il 32enne in precedenza si era messo alle spalle anche Michael Rinaldi: il feeling con la moto migliora e si nota. Il pilota indipendente migliore è di nuovo lui. A trionfare Álvaro Bautista, anche grazie alla caduta a poche tornate dalla conclusione di Toprak Razgatlıoğlu. Ora si riprenderà a settembre in Francia, a Nevers Magny-Cours.

