Buon 5° posto in rimonta per Danilo Petrucci in gara 1 a Jerez de la Frontera, tappa conclusiva del mondiale Superbike 2023. Il pilota ternano del Barni Team è riuscito a recuperare diverse posizioni nel corso della sfida, chiudendo alle spalle di Jonathan Rea e davanti Phillip Oettl; a trionfare il solito Álvaro Bautista, poi Toprak Razgatlıoğlu e Andrea Locatelli. Domenica si chiude l’annata con gara 2 con il ternano 7° in graduatoria generale.

Condividi questo articolo su