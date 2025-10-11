Altra soddisfazione per Danilo Petrucci in Superbike. Il pilota ternano, pur non partecipando al weekend portoghese per motivi fisici, è matematicamente miglior pilota indipendente per la seconda stagione di fila.

La conquista del titolo arriva durante lo stop per la frattura del quarto metacarpo della mano destra e nei prossimi giorni il ternano sarà operato: «Una stagione comunque solida per Petrux che, con sette podi conquistati e il secondo titolo consecutivo da miglior pilota indipendente, conferma il grande lavoro svolto insieme al team», sottolinea la Barni Racing Team.