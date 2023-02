C’è l’8° posto per Danilo Petrucci al debutto nel mondiale Superbike. Il pilota di Terni ha centrato la top ten in gara1 sul circuito di Phillip Island, in Australia, dove a vincere è stato il campione del mondo in carica Bautista – anche lui in sella alla Ducati Panigale V4R – su Rea e Razgatlıoğlu. Il weekend oceanico si concluderà nella prima mattinata di domenica – ora italiana – con la seconda sfida. Il 9 ha chiuso a 31 secondi dallo spagnolo.

Condividi questo articolo su