Un avvio difficile, poi rimonta e top 3 ottenuta. Gara1 particolare sul circuito di Most per la tappa ceca del mondiale Superbike: meteo incerto e incertezza gomme, fatto sta che Danilo Petrucci è andato in crescendo ed alla fine ha centrato il podio. Per il pilota di Terni del Barni Racing Team c’è il terzo posto alle spalle di Jonathan Rea e Toprak Razgatlıoğlu. Niente da fare per Scott Redding, superato dal centauro umbro senza troppi patemi a metà gara. Domenica si replica.

