SuperEnalotto, centrato il 6 da 371 milioni. Festa anche a Città di Castello

Si festeggia anche in Umbria per il 6 da record centrato giovedì sera nell’ultimo concorso del SuperEnalotto. La vincita complessiva da 371 milioni di euro c’è stata grazie ad unsistema a caratura giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal: ben 90 le quote da cinque euro ciascuna vendute in quasi tutte le regioni italiane (fanno eccezione Sardegna, Basilicata, Molise e Valle d’Aosta), anche nel Perugino. Una fa infatti riferimento al Gold Caffé di via Romana, a Promano di Città di Castello, e vale circa 4 milioni di euro. In generale si tratta della più alta vincita nella storia del SuperEnalotto ed uno dei jackpot – ora ripartirà da 54 milioni – più alti raggiunti a livello mondiale.

