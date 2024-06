Incidente stradale nel tardo pomeriggio di venerdì lungo la superstrada E45, direzione Terni/Orte, a poche centinaia di metri dallo svincolo per Terni, Orte e Sabbione. Coinvolte – si apprende – quattro autovetture con il bilancio che parla di una persona rimasta ferita in modo non grave. Significativi i disagi per la viabilità. Sul posto aono intervenuti gli operatori sanitari del 118, gli agenti della polizia Stradale di Terni e i vigili del fuoco.

