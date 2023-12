‘Sweet Pampepato’: nel 2024 arriva a Terni l’evento dedicato al dolce simbolo

di Fra.Tor.

A Terni iniziano i preparativi per la prima edizione di ‘Sweet Pampepato’, un evento interamente dedicato ad uno dei dolci più iconici della pasticceria dell’Umbria, in programma dal 22 al 24 novembre 2024 nel centro storico. La kermesse nasce dal desiderio e dalla volontà di partire da un prodotto simbolo, quale è il Pampepato – che ha ottenuto la prestigiosa certificazione Igp – per la zona ternana e in generale umbra, per raccontare, festeggiare e promuovere l’intero territorio, sotto i molteplici aspetti culinari, storici, artistici e naturalistici, nella convinzione che un’eccellenza tipica racchiuda in sé una storia, una tradizione e una cultura che oltrepassano i confini della sola cucina o pasticceria, ma raccontano l’essenza e le radici di una terra. L’evento è promosso da Confartigianato Terni, con il contributo di Regione Umbria e della Camera di commercio dell’Umbria, con la partnership del Comune di Terni e della Provincia di Terni, in collaborazione con i produttori certificati di Pampepato di Terni Igp ed è organizzato da Sgp grandi eventi.

VIDEO

Gli appuntamenti

Per tre giorni Terni ospiterà moltissimi eventi che coinvolgeranno la città e il suo centro storico, oltre a naturalmente un’area espositiva commerciale dove le migliori aziende produttrici potranno far degustare, conoscere e vendere le proprie creazioni, dal Pampepato agli altri dolci tipici dell’Umbria e delle altre regioni italiane e ad uno spazio dedicato alla cioccolateria artigianale. Nell’area eventi si svolgeranno gli appuntamenti live dedicati al pubblico presente, quali show-cooking, degustazioni, disfide gastronomiche, ma anche interviste e incontri con grandi personalità dal mondo dell’alta cucina e della pasticceria nazionale che offriranno una panoramica generale sulle origini di questo dolce tipico, sulla sua storia e sui suoi sviluppi nel tempo. Nelle piazze e nelle vie del centro d’altro canto, ci sarà spazio per cortei, rievocazioni storiche in costume, spettacoli itineranti di carattere storico-teatrale e performance artistiche e musicali, per intrattenere, meravigliare ed appassionare grandi e piccini alla città di Terni e al dolcissimo mondo del Pampepato.

Le sfide

Spazio naturalmente anche a disfide e premi per rendere l’iniziativa ancor più coinvolgente. Sarà infatti prevista una giocosa competizione ‘pampepata’ rivolta a esperti del settore enogastronomico, pasticceri e produttori e l’assegnazione poi del premio ‘PamPepita’, aggiudicato alla personalità del panorama enogastronomico che più ha contribuito a diffondere la cultura enogastronomica ternana e umbra, a livello nazionale e internazionale. L’intera città sarà coinvolta e resa magica dall’allestimento a tema di vetrine ed esercizi del centro storico e, durante i giorni della manifestazione, saranno anche proposti da bar e ristoranti aderenti menù in cui le specialità tipiche saranno abbinate in modo creativo con i dolci della tradizione. A conclusione della manifestazione una serata d’eccezione dedicata alla messa in scena di uno scenografico spettacolo che lascerà il pubblico senza parole.

Il Pampepato, una delle eccellenze del territorio

«L’Umbria delle eccellenze enogastronomiche è ormai una realtà di fatto incontrovertibile – ha detto l’assessore regionale Paola Agabiti – certificata sia dalla qualità dei suoi prodotti e dei suoi produttori, quanto dai riconoscimenti a livello internazionale, quali l’inserimento della nostra regione, da parte della prestigiosa guida Lonely planet, fra le trenta mete da visitare nel mondo nel 2023 nel settore food. In questo rinomato contesto il Pampepato di Terni rappresenta una delle eccellenze di punta del panorama culinario umbro, sancito dalla qualificazione Igp, che ne testimonia la peculiarità e specificità della sua preparazione e della sua inconfondibile ricetta, definendolo quale manifestazione eccelsa della cucina di un intero territorio. L’iniziativa promossa dalla Camera di commercio dell’Umbria e dalla Confartigiananto imprese di Terni testimonia la grande vitalità e il fermento di un intero comparto, supportato e valorizzato da amministrazioni lungimiranti e da associazioni di categoria che assistono fedelmente e con impegno i loro associati». Come presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza, ha rivolto «un plauso agli organizzatori di ‘Sweet Pampepato’ che punta ad esaltare e promuovere il nostro dolce d’eccellenza in un territorio ricco di bellezza, storia e cultura. Un plauso altrettanto sentito lo rivolgo alla Confartigianato che insieme alla Camera di commercio e alla Regione ha fatto conoscere recentemente il Pampepato di Terni alla Festa del torrone di Cremona, una vetrina di grande prestigio a livello nazionale, con numeri davvero importanti sotto l’aspetto dei visitatori provenienti da tutta Italia e dove il nostro Pampepato ha riscosso un grande successo. Come Provincia di Terni siamo stati felici di aver fatto parte della delegazione che ha partecipato alla Festa di Cremona, dove ho potuto constatare l’ottimo livello di organizzazione e la filosofia che muove l’iniziativa, non una semplice kermesse di prodotti dolciari ma un grande contenitore di eventi, di cultura e di promozione delle realtà italiane e dei loro territori, nel quale il Pampepato di Terni ha fatto da punta di eccellenza per la valorizzazione della nostra terra. Sarà lo stesso anche con ‘Sweet Pampepato’ che avrà l’obiettivo e l’ambizione di lanciare il nostro prodotto Igp a livello nazionale e internazionale per esaltare le tradizioni e le bellezze di Terni e di tutto il territorio provinciale».

Salvaguardare, promuovere e valorizzare

L’iniziativa, per il presidente della Camera di commercio dell’Umbria Giorgio Mencaroni, «ha tutti i presupposti per essere un successo, a partire dal format, che coniuga elementi di tradizione e cultura fortemente radicati in Umbria, di cui il Pampepato è espressione e prodotto identitario, al richiamo commerciale tipico dei mercatini natalizi. Come è stato a suo tempo per il percorso di certificazione lgp, la Camera di commercio sostiene con convinzione le iniziative caratterizzate da un forte legame prodotto-territorio, perché è proprio a queste specificità che si deve puntare per salvaguardare, promuovere e valorizzare le unicità della nostra terra, facendone una delle mille ragioni per visitarla, conoscerla e apprezzarla». Confartigianato Terni, ha spiegato il presidente Mauro Franceschini, «ha sempre creduto nelle reti di imprese, per questo motivo sin dal primo momento ha contribuito in modo determinante all’aggregazione dei produttori di Pampepato, necessaria per il raggiungimento della prestigiosa certificazione Igp. Oggi continuiamo ad essere in prima linea nell’organizzazione di ‘Sweet Pampepato’, un progetto che non solo valorizza il nostro dolce tipico, ma vuole essere un vero e proprio evento di marketing territoriale».

FOTO