di Giovanni Cardarello

Il 30 giugno è una data fondamentale per i contribuenti italiani e per gli enti locali. Entro quella data, infatti, si devono compilare le dichiarazioni dei redditi afferenti l’anno fiscale precedente. Un momento in cui, chi ha un credito verso lo Stato certificata il proprio titolo e, in parallelo, gli enti locali incassano gli eventuali conguagli legati alle addizionali regionali e comunali. Ricordiamo che le addizionali Irpef sono imposte aggiuntive all’Imposta sul reddito delle persone fisiche, dovute dai contribuenti alle Regioni e ai Comuni in cui hanno il domicilio fiscale. Si applicano al reddito complessivo. In sostanza il 30 giugno è il momento in cui i contribuenti che ne hanno diritti e gli enti locali, fanno cassa.

Partendo da questo assunto, il Servizio stato sociale, politiche fiscali e previdenziali, immigrazione della Uil, diretto dal segretario confederale Santo Biondo, ha realizzato uno studio sul gettito. Lo studio prende come base una simulazione di calcolo per i redditi delle due fasce medie per eccellenza, quella da 20 mila e quella da 40mila euro lordi. Ne emerge, come riporta il quotidiano ‘Il Messaggero Umbria‘, un quadro interessante e per alcuni versi sconfortante.

Nel caso dell’addizionale regionale lorda, l’Umbria si piazza al secondo posto a livello nazionale dietro il Lazio, per i redditi da 20 mila euro (410 euro di addizionale), e al terzo posto dietro Lazio e Campania per i redditi da 40 mila euro (1.026 euro la cifra dell’addizionale). Rispetto alle addizionali comunali, spiega sempre ‘Il Messaggero‘, «il quadro nazionale appare più uniforme». Qui sia Perugia che Terni, su entrambe le fasce di reddito, rientrano nel ‘gruppone’ intermedio: settimo posto per lo scaglione di reddito da 20 mila euro e nono posto per quello da 40 mila euro.

Passando dalla simulazione al gettito reale da registrare, basandosi sui dati del Siope, il Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, nel 2024 «considerando entrambi i tributi, gli umbri hanno versato quasi 184 milioni di euro, un gettito che rispetto all’anno precedente è cresciuto del 2%». Dalle addizionali comunali, sempre secondo i dati Siope aggiornati al 17 luglio 2025, viene evidenziato che i municipi umbri ricavano «in media intorno ai 90 milioni di euro – 94,853 milioni lo scorso anno -, in crescita del 9% rispetto agli 87,004 milioni incassati nel 2023».

Da registrare, infine, l’importante lavoro di recupero del gettito non versato. Per l’addizionale regionale sono stati recuperati 4.696.907 euro: 611.000 in più rispetto al 2023 con una variazione positiva del 15%. Per l’addizionale comunale il recupero è poderoso: 912.059 euro rispetto ai 388.000 del 2023. Oltre mezzo milione di euro per una percentuale positiva del 134,9%. La strada, da quanto punto di vista, sembra quella giusta.