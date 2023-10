Taxista con droga e soldi in E45: patteggia a Terni e fa lavori di pubblica utilità

Ha patteggiato una pena di due anni e otto mesi di reclusione, che sconterà – come consentito dai nuovi dettami della Riforma Cartabia – svolgendo lavori di pubblica utilità corrispondenti alla pena detentiva (2 ore di lavoro equivalgono ad un giorno di reclusione), il taxista 54enne di Bracciano (Roma) che lo scorso settembre è stato arrestato dalla polizia Stradale di Todi lungo la superstrada E45, perché trovato in possesso di 2,5 chilogrammi di hashish ed oltre 60 mila euro in contanti. Il patteggiamento è avvenuto mercoledì di fronte al tribunale di Terni – giudice Biancamaria Bertan – con il 54enne, che lavora come taxista a Roma, assistito dall’avvocato Paolo Cerquetti. Contestualmente l’indagato si è visto revocare gli arresti domiciliari, sostituiti con l’obbligo di firma durante il fine settimana, ed anche restituire i tre telefoni cellulare sequestrati dalla polizia giudiziaria.

