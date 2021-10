Filiere agroalimentari, percorso formativo per quindici allievi

Un corso su cooperazione, tracciabilità, web marketing, innovazione e internazionalizzazione. Sono alcune delle skills strategiche per affrontare al meglio le nuove dinamiche del mondo del lavoro nel settore delle produzioni agroalimentari e diventare imprese realmente sostenibili e ancora più focalizzate sul valore del cibo prodotto: da ciò nasce il corso per la qualifica di ‘tecnico della sostenibilità e della qualità nelle filiere agrolimentari’ – finanziato dal Fondo sociale europeo – presentato lunedì mattina a Perugia nella sala Sereni della Cia Umbria. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 ottobre. L’accesso al percorso formativo (domande aperte fino al 15 ottobre, modulistica su www.isistodi.edu.it – www.ciaumbria.it – www.tatics.it ) è riservato a 15 allievi diplomati, disoccupati o inoccupati, iscritti ai Centri per l’impiego della regione.

Cosa è previsto

Il corso, costituito da una formazione gratuita teorico/pratica di 350 ore e da un tirocinio curricolare in azienda di 4 mesi, con indennità mensile di 600 euro, prenderà il via il prossimo novembre a Todi ed è realizzato da tre partner di grande esperienza: l’agenzia di formazione, marketing e comunicazione Tatics Group di Perugia, l’Istituto agrario ‘Ciuffelli-Einaudi’ di Todi, eccellenza nell’istruzione tecnica e tecnologica, scuola-campus con quasi 1.000 studenti e college con 150 ragazzi e ragazze residenti, e Chronica NewConsulting, la nuova società di servizi di Cia Umbria che ha il principale obiettivo di sostenere gli imprenditori agricoli attraverso specifici interventi di consulenza e formazione. Presenti alla conferenza stampa il presidente Cia Umbria Matteo Bartolini, il direttore Cia Umbria, Alfonso Motta, nel ruolo di amministratore unico di Chronica News Consulting srl, il project manager Tatics Group Roberto Quatraccioni, la dirigente del Ciuffelli-Einaudi Venusia Pascucci e il funzionario Arpal Umbria Fabrizio Ponti. In rappresentanza delle istituzioni politiche, ha inviato un messaggio l’assessore allo Sviluppo economico, innovazione, digitale e semplificazione della Regione, Michele Fioroni. Presente anche l’assessore all’Agricoltura Roberto Morroni.