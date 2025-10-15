«È accaduto quello che temevamo: Poste Italiane non consegna la corrispondenza e sono arrivati i primi distacchi di utenze telefoniche». A tornare sui disagi vissuti da residenti della zona di Papigno (Terni), segnalati a più riprese, è il segretario del Pd locale Sandro Piccinini.

«Una signora ultraottantenne che vive da sola in via Cavallotti, a Papigno, da qualche giorno è rimasta senza telefono – afferma Piccinini -. La denuncia accorata è della figlia che più volte si è recata in via Bramante per protestare civilmente contro questo stato di cose, segnalato anche alle forze di polizia».

Secondo l’esponente Dem «è vergognoso che Poste Italiane non riesca ad organizzare almeno una volta al mese la consegna della posta. Un’azione possibile è l’esposto alla procura della Repubblica, per cercare di risolvere almeno in parte questo che può sembrare un piccolo disagio ma che in realtà è un grande problema, specie per le persone più anziane».

