Il picco di caldo non è ancora stato superato in Italia e quindi anche in Umbria, dove da lunedì inizieranno tre giorni di caldo intenso, con massime che arriveranno a toccare i 37-38 °C. Bisognerà dunque resistere altre 72 ore, visto che nel fine settimana – dopo l’arrivo del primi temporali di calore in settimana – si intravede finalmente un possibile calo termico. Come detto – secondo quanto riporta Perugia Meteo – le massime raggiungeranno i 37-38 °C nelle zone di pianura, specie in quelle urbanizzate, il tutto «favorito anche dal cessare dei venti di grecale che hanno in parte mitigato, per circa due giorni, i valori massimi, che sono comunque restati al di sopra dei 34 °C, al di sopra delle medie del periodo».

Arriveranno poi i primi temporali di calore, attesi in Umbria a partire dalla giornata di martedì 1° luglio, con probabilità che si ripeterà anche nei giorni successivi. «Poi, da sabato, sembra che la campana aticiclonica – sottolineano sempre dallo staff di Perugia Meteo – inizierà a cedere per l’ingresso lento e progressivo, di correnti atlantiche che potrebbero modificare in maniera abbastanza importante la situazione meteorologica sul centro nord-Italia, almeno dal punto di vista termico». Questa tendenza dovrà però essere confermata nei prossimi giorni. In base ai dati di Perugia Meteo, intanto, per il capoluogo è stato il mese di giugno più caldo a livello di valori massimi, degli ultimi 50 anni, cioè dal 1976 al 2025.