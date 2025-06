Un’edizione speciale, in cui l’Italia è Paese-partner: parliamo del Summer Fancy Food Show di New York che, dal 29 giugno al 1° luglio, accoglie tante eccellenze agroalimentari, fra cui il Frantoio Bartolini di Arrone rappresentato direttamente da Ulderico Bartolini e Tiziana Posati. Proprio lo stand della storica attività della Valnerina ternana, nella giornata di apertura, ha ricevuto le visite del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e dell’europarlamentare Stefano Bonaccini. Testimonial dell’Italia, un campione eterno come Roberto Baggio. «Quest’anno – dice Ulderico Bartolini – il clima è speciale anche perché la cucina italiana è stata candidata a patrimonio Unesco. E il nostro Paese vanta tante unicità agroalimentare che qui, a New York, sono pienamente rappresentate. Lo dimostrano i tantissimi apprezzamenti che stiamo riscontrando».

