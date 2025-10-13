Si è conclusa con entusiasmo e spirito sportivo la finale nazionale dei campionati nazionali studenteschi di tennistavolo, svoltasi tra il 7 e il 10 ottobre ad Asti. Nel contesto dell’evento, la squadra dell’Umbria ha conquistato il premio fair play, essendosi distinta per il comportamento esemplare, il rispetto delle regole, la correttezza nei confronti degli avversari e lo spirito di squadra dimostrato dentro e fuori dal campo. A consegnare il premio è stata una commissione composta da arbitri e organizzatori. Da segnalare, inoltre, la festa delle Regioni dove ogni realtà italiana ha potuto esporre e far assaggiare i propri prodotti tipici. E l’Umbria si è distinta anche in questo contesto.

