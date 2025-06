Le tensioni al liceo scientifico ‘Alessi’ di Perugia, che di recente hanno vissuto nuove tappe, si trovano ora di fronte alla presa di posizione ufficiale del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, sollecitato in questi giorni con una lettera dalla sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi. Sabato pomeriggio il ministro ha diffuso una nota che riportiamo di seguito.

«Prendo atto – scrive Valditara – della lettera ricevuta dal sindaco di Perugia Vittoria Ferdinandi in merito alla situazione determinatasi al liceo scientifico ‘Alessi’. Ho provveduto a chiedere chiarimenti al direttore dell’Ufficio scolastico regionale dell’Umbria direttamente competente. Ha reso noto che già a marzo era stato disposto un accertamento ispettivo. Detto accertamento, giunto nel frattempo a conclusione, non ha tuttavia individuato soluzioni immediate sulla base della normativa giuslavoristica. Facendomi direttamente carico dei gravi problemi lamentati, ho tuttavia chiesto di trovare comunque una rapida soluzione, compatibile con il diritto vigente e che salvaguardi l’interesse degli studenti e del personale scolastico ad avere una direzione all’insegna della continuità del servizio. Confido nel fatto – conclude il ministro – che dal direttore dell’Usr umbro, dottor Sergio Repetto, possano essere presi al più presto provvedimenti che riportino serenità all’interno della scuola».

ARTICOLI CORRELATI