Tenta di colpire il vicino con un’ascia spaccalegna: denunciato

I carabinieri del Nor della Compagnia di Foligno hanno denunciato un 28enne straniero per un fatto accaduto nella zona di viale Ancona. Durante una pesante discussione con i vicini di casa, l’uomo ha preso in mano una mannaia e si è avvicinato ad uno di loro, minacciandolo di morte se non si fosse allontanato dal suo giardino. All’origine della lite – riferisce l’Arma folignate – il fatto che la cassetta delle lettere dei vicini, posta sulla recinzione del giardino, poteva essere raggiunta soltanto transitando nel giardino di pertinenza dell’abitazione del 28enne. I familiari del soggetto hanno cercato di calmarlo ma l’uomo, dopo essersi divincolato dalla loro presa, ha preso l’ascia ascia spaccalegna che aveva in giardino e ha sferrato un colpo contro il vicino. Fortuna ha voluto che la vittima sia riuscita a schivare il colpo, finito sulla rete di recinzione che è rimasta tagliata verticalmente. Di fronte alla scena, un familiare della vittima ha chiesto l’intervento dei carabinieri che, dopo aver accertato la dinamica dei fatti e sulla base delle dichiarazioni fornite da vittima e testimoni presenti, hanno sequestrato l’ascia e denunciato l’autore del fatto per minaccia aggravata.

