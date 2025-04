Ha chiamato la compagna minacciando di togliersi la vita. Per questo la polizia di Stato di Perugia, in particolare la squadra Volante, è intervenuta – il fatto è di qualche giorno fa – presso l’abitazione della donna, dove un 40enne si era procurato gravi lesioni.

L’uomo era entrato nella casa della donna usando delle scale da lavoro, passando dalla finestra dell’appartamento. A quel punto due agenti sono entrati dal portone d’ingresso mentre altri due hanno fatto accesso attraverso il percorso creato dal 40enne. Una volta dentro, l’uomo è stato trovato con in mano alcuni arnesi da lavoro e una vistosa ferita all’inguine: dopo averlo tranquillizzato, hanno chiesto l’intervento del 118 per il successivo trasporto in ospedale, dove il 40enne è stato ricoverato in ‘codice rosso’.