di S.F.

Terme Francescane srl vs Regione Umbria per la revoca dell’autorizzazione sanitaria alla struttura di Spello, c’è il primo esito al Tar Umbria dopo il ricorso depositato lo scorso 11 agosto.

APRILE 2025, LA SOSPENSIONE: I MOTIVI

La società – difesa dall’avvocato Sabrina Santarelli – si è attivata chiedendo in prima battuta la sospensiva del provvedimento. Con la Regione difesa da Luca Benci e Anna Rita Gobbo. C’è il no del Tar con un’ordinanza cautelare della dottoressa Floriana Venera Di Mauro. Motivo? «Il ricorso non presenta sufficienti profili di possibile fondatezza, atteso che – in disparte il profilo concernente la possibile tardività dell’impugnazione dell’ordinanza del Comune di Spello – entrambi i provvedimenti gravati sono stati adottati in considerazione di plurime criticità, tra le quali, alla luce delle difese della ricorrente, appare insuperato quanto meno il profilo concernente la mancanza di un direttore sanitario stabilmente operante al servizio della struttura termale».

Niente misura cautelare dunque. La società aveva chiesto la sospensiva per i verbali ispettivi della Usl Umbria, Nas e altri accertamenti. Se ne riparlerà nel merito nei prossimi mesi.